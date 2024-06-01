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Ростех показал единственный в мире наземный FPV-дрон-камикадзе
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:18

Ростех показал единственный в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша"

В нашей стране создали первый на планете наземный робот-камикадзе "Депеша". Модель работает через джойстик и FPV-шлем, в её функционал входит поражение живой силы и техники противника, а также борьба с укрепзаграждениями формата "зубы дракона", сообщает пресс-служба Ростеха. Мобильный наземный дрон "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется специально подготовленным оператором.

Одной из ключевых технических характеристик устройства, наряду с компактностью и маневренностью, является его грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 килограмм. Робот комплектуется в разнообразных вариантах исполнения: может использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа ДОТ, ДЗОТ, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Разминирования и преодоления оборонительных заграждений.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Западного военного округа (Creative Commons Attribution 4.0)

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