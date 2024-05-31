Прирост валового внутреннего продукта стран Евразийского экономического союза по итогам минувшего года превысил мировые темпы, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин.
"По итогам прошлого года ВВП пятерки [государств — членов ЕАЭС] увеличился на 3,8 %, обогнав мировые темпы роста", — заявил премьер-министр в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю юбилея создания ЕАЭС.
Также глава правительства страны отметил, что в государствах союза стабильно растет заработная плата, снижается безработица и фиксируются хорошие достижения в плане формирования деловой среды. К примеру с даты подписания документов об учреждении ЕАЭС рост реального ВВП союза составил 12%, при этом промышленное производство выросло на пятую часть, а сельское хозяйство — на четверть.
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