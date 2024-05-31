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Мишустин: рост ВВП стран ЕАЭС опережает мировые темпы
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:42

Мишустин: рост ВВП стран ЕАЭС опережает мировые темпы

Прирост валового внутреннего продукта стран Евразийского экономического союза по итогам минувшего года превысил мировые темпы, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

"По итогам прошлого года ВВП пятерки [государств — членов ЕАЭС] увеличился на 3,8 %, обогнав мировые темпы роста", — заявил премьер-министр в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю юбилея создания ЕАЭС.

Также глава правительства страны отметил, что в государствах союза стабильно растет заработная плата, снижается безработица и фиксируются хорошие достижения в плане формирования деловой среды. К примеру с даты подписания документов об учреждении ЕАЭС рост реального ВВП союза составил 12%, при этом промышленное производство выросло на пятую часть, а сельское хозяйство — на четверть.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/government.ru (Creative Commons Attribution 3.0)

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