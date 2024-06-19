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Риэлтор Полторак: вкусы россиян дрейфуют от человейников в ИЖС
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:23

Риэлтор Полторак: вкусы россиян дрейфуют от человейников в ИЖС

Бум малоэтажного жилищного строительства зафиксирован в России в минувшем году. Из 110 млн кв метров жилья, возведённого в стране, 59 млн кв метров пришлось на ИЖС, привел данные профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. По мнению профессиональных участников рынка, тренд года минувшего, сохранится в нынешнем. О перспективах малоэтажного строительства в эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

Есть вполне объективные факторы, которые влияют на складывающуюся картину рынка загородной недвижимости и ИЖС в черте городов. Прежде всего это ставший доступным кредитный ресурс. Согласно данным Центробанка РФ доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за три года выросла с 2-3% до 14-16%. Участники рынка считают эту вводную одной из определяющих.

"Сейчас появились возможности. Стали кредитовать индивидуальное жилищное строительство, стали больше уделять внимание, в том числе, и градостроительной политике. Если раньше позиция была такая, что застраиваем все, как можно плотнее, то сейчас в градостроительном регулировании уделяют большое внимание созданию разных зон, разной плотности населения", — говорит почётный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

Эксперт приводит конкретный пример интересного симбиоза разноэтажной застройки в конкретном столичном районе Куркино, где и высотные дома, и малоэтажные, и даже коттеджи. Вот такая смесь создает даже для тех, кто живет в многоэтажных домах, ощущение более такой приближенности к земле — больше парков, больше зелени, давление города ощущается в такой застройке меньше. Причем, география таких форматов столицей и Подмосковьем не ограничивается.

"Популярны малоэтажные застройки и в Красноярске, в Сибири, в Новосибирске тоже многие люди предпочитают сейчас строительство дач и, в том числе, малоэтажную застройку для постоянного проживания. Поэтому меняются тренды. Наверное, этим обусловлена и популярность, и возможность есть, и предложения есть", — констатирует эксперт.

Впрочем, на среднесрочную перспективу в сегменте малоэтажного жилищного строительства участники рынка сейчас смотрят не столь оптимистично. Показателей прошлого года достичь вряд-ли получится. Даже с учетом отложенного эффекта. С 1 июля значительная часть льготных ипотеченых программ банковский сектор завершает. Да и стоимость строительных материалов, рабочей силы и земли, уверенно идут в рост. Верооятно произойдет смещение рынка в сторону коттеджных посёлков и таун-хаусов, прогнозируют участники рынка. Предпосылки для этого есть.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Светлана Глазкина (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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