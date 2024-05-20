За год число россиян, желающих приобрести жильё в иностранных юрисдикциях, а также получить вид на жительство или гражданство другой страны упала почти на пять процентов, выяснили аналитики международного брокера недвижимости Tranio.
За год доля наших сограждан, желающих кардинально поменять место жительства сокращается, равно ак меняется и вектор географических предпочтений соотечественников. По данным исследования, по в тренде сохраняются ОАЭ, Таиланд, Турция, Германия, Греция, Испания, Кипр, Португалия, Франция.
А популярные некогда Болгария, Чехия, страны Бенилюкса, Финляндия, Италия и Великобритания утратили привлекательность. отчасти тенденцию эксперты объясняют введёнными в отношении России рестрикциями, а отчасти изменениями в законодательстве популярных когда-то направлений.
Падает интерес и к любимому некогда жителями РФ Израилю. Продолжающийся там конфликт заставил многих задуматься о перспективах переезда на землю обетованную.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Луник(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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