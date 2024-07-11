Активность спецслужб вражеских государств на территории нашей страны выходит на новый уровень. Попытка угона стратегического ракетоносца, предотвращенная диверсия на крейсере "Адмирал Кузнецов", попытка покушения на высших офицеров минобороны. Очевидно, этими инцидентами всё не будет исчерпано. В эксклюзивном интервью NewsInfo военный эксперт, ветеран спецслужб Александр Михайлов поделился, что делать, если вас пытаются завербовать.

"Нужно обращаться сразу в правоохранительные органы, я имею в виду в специальные службы для того чтобы уже они определились, что с вами дальше делать. То есть, может быть, и поиграть с противником, а, может быть, просто сразу послать его, этого противника куда подальше", — говорит офицер.

В любом случае, после обращения в спецструктуры дальнейший выбор поведения и стратегия за специалистами. В целом, сейчас эксперт считает, что что не усиление мер безопасности — проблема, а проблема в контрразведывательном режиме. Если жесткий контрразведывательный режим, который позволяет на ранней стадии выявлять, то это уже самая большая гарантия.

"Что такое усиливать? Что, патрули будем выпускать, что ли? Конечно, нет. Был вопрос не в патрулях, а в том, чтобы у нас внутренний климат воинских подразделений был совершенно на ином уровне, хотя в общем-то он достаточно высок. Вот тут вот работать надо. В принципе так и делают, так и работают", резюмирует ветеран спецслужб.

Важно и самим гражданам быть внимательными, бдительными. Ведь каждый человек, на территории России должен придерживаться наших законов и в случае какого-нибудь посягательства на привлечение его к сотрудничеству с иностранными специальными службами своевременно информировать соответствующие органы. Это единственный вариант. По различным каналам связи. Благо, в каждом регионе контактная информация есть в свободном доступе.

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