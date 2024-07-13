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Роспотребнадзор отслеживает данные о неизвестном заболевании в Нигерии
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Роспотребнадзор отслеживает данные о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор тщательно изучает всю имеющуюся информацию о вспушке неизвестного ранее заболевания в Нигерии, от которого могли пострадать более полусотни человек, сообщается на официальном Telegram-канале организации.

По данным СМИ, в одной из общин района Кулани штата Гомбе зафиксирован всплеск неизвестного заболевания, которое характеризуется острыми головными болями, резким подъемом температуры тела, болями в животе и желтухой. Причина недуга пока не установлена.

В пресс-службе Роспотребнадзора делают особый акцент на то, что в России в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает система "Периметр". Технология даёт возможность анализировать эпидемические риски и выявлять людей с признаками опасных заболеваний.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Галерея изображений NIH (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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