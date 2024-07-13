Роспотребнадзор тщательно изучает всю имеющуюся информацию о вспушке неизвестного ранее заболевания в Нигерии, от которого могли пострадать более полусотни человек, сообщается на официальном Telegram-канале организации.
По данным СМИ, в одной из общин района Кулани штата Гомбе зафиксирован всплеск неизвестного заболевания, которое характеризуется острыми головными болями, резким подъемом температуры тела, болями в животе и желтухой. Причина недуга пока не установлена.
В пресс-службе Роспотребнадзора делают особый акцент на то, что в России в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает система "Периметр". Технология даёт возможность анализировать эпидемические риски и выявлять людей с признаками опасных заболеваний.
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Таможня: спад поставок товаров из Китая в Россию преодолён. Есть рост 5 процентов
Импорт товаров из Китайской республики российским потребителям восстанавливается второй месяц подряд: в июне он увеличился на 5% в годовом выражении, фиксирует Главное таможенное управления КНР. Это может свидетельствовать о том, что весенний спад поставок из-за сложностей с безналичными расчетами удалось преодолеть, оценивают ситуацию аналитики РБК.
Всемирный банк: РФ вошла в десятку стран по объёмам торгового профицита
По итогам минувшего года года наша страна уверенно заняла место в первой десятке государств по размеру торгового профицита, следует отчётности Всемирного банка. В общей сложности страны планеты в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов.
Российская орбитальная станция будет управлять флотилией спутников
Российская орбитальная космическая станция будет управлять целой флотилией малых спутников на околоземной орбите, рассказал в интервью ТАСС генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.
В России разработали характеристики для аппарата для безопасного погружения к "Титанику"
Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали характеристики для подводного аппарата, предназначенного для безопасного спуска к месту затонувшего 112 лет назад круизного лайнера "Титаник".