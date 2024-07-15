Дети приезжих, которых зачисляют в российские школы, должны владеть минимум знаний для обучения уровнем русского языка, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РБК. В настоящий момент в нашей стране в учебные заведения принимают независимо от знания языка.
"Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка", — считает чиновник.
По мнению главы надзорного ведомства если не обозначить данные вводные то уважать и учить русский язык в мигрантской среде не получится.
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