По итогам финансово-хозяйственной деятельности в минувшем году корпорация "Роснано" вновь сгенерировала многомиллиардные долги, в основном по ранее взятым кредитным обязательствам, следует из анализа отчетности компании.

Согласно открытым данным по состоянию на конец 2023 года оборотные активы "Роснано" существенно превышали краткосрочные обязательства, при этом группа предполагает, что в обозримом будущем ее обязательства могут оказаться не обеспечены активами в достаточной степени.

По информации издания "Ведомости" по состоянию на середину минувшего года объем требований кредиторов значительно превышал стоимость активов "Роснано", а чистый долг корпорации вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб.

Сейчас менеджмент предприятия находится в диалоге с правительством о возможности предоставления дополнительной финансовой поддержки, однако решения о возможности, объемах и сроках его предоставления пока не приняты, сообщают источники.

Если переговоры с властями не приведут к принятию решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторам не будет принято, то весьма высока вероятность возникновения признаков банкротства организации.

Ранее, главы группы компании "Роснано" Сергей Куликов подал документы в генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность предприятия в период с 2010 по 2020 год, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. Значительная часть нынешних долгов была сформирована, судя по аудиторским заключениям предыдущих отчётных периодов именно во время, когда корпорацию возглавлял нынешний репатриант.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/karel291 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).