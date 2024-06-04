Роскосмос из-за дефицита финансирования не успевает в установленные сроки произвести четыре из шести геостационарных спутников, которые отвечают за обеспечение связи между нашей страной и дружественными государствами, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации Сергея Прохорова.

"Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации, в работе лишь два: один со стороны "Газпром космические системы" (ГКС), второй — со стороны ГПКС (ФГУП "Космическая связь")", — заявил топ-менеджер на XVI Федеральной конференции ComNews Satellite Russia.

По информации специалиста, через пять лет как минимум у шести из 17 аппаратов, которые сейчас выполняют функционал на орбите планеты, завершится срок службы. Производство мощных геостационарных спутников связи требует значительно более серьёзных ассигнований и большого лимита времени, чем, к примеру низкоорбитальных аппаратов резюмировал эксперт.

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