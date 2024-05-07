ВСУ не могут отражать российские авиаудары по причине того, что у украинской армии не хватает достаточного количества военных снарядов. Данную оценку Вооруженным силам Украины дал полковник ВС Австрии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-TV.
Райснер отметил, что у Украины практически отсутствует система противовоздушной обороны, именно поэтому Россия способна без всяких проблем наносить удары на полях сражений.
Также австрийский полковник заявил, что союзники киевского режима предоставляют Украине недостаточное количество вооружения и сильно задерживают поставки.
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