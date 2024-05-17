Поступившие на вооружение киевскому режиму самолёты F-16 ждёт та же участь что и ранее поставленную на Украину военную технику. Они сгорят, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер.
По мнению эксперта, эти летательные аппараты являются такой же разрекламированной импортной техникой, как и уже уничтоженные на украинском фронте танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley. F-16 полыхают не хуже их, и когда всё это настанет, это реально будет означать конец способности ВСУ нормально продолжать боевые действия.
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