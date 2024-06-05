На отечественном рынке коммерческой недвижимости отражается дрейф покупательского спроса в сторону маркетплейсов. Предложение площадей в торговых центрах превышает спрос, при этом цена аренды либо не меняется, либо растёт. В в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владлен Максимов представил анализ перспектив данного сегмента экономики.

Серьёзным триггером для изменений работы большинства торговых комплексов стала пандемия коронавируса. Сместились векторы офлайн торговли. При этом владельцы помещений судя по всему остались в доковидной парадигме.

"В целом, тренд такой, что цена аренды падает. После COVID ситуация в значительной мере поменялась в лучшую сторону. Потому что до этого были договора, из которых нельзя было выйти, люди любой ценой вставали в торговые центры, лишь бы встать, то, что они оттуда выйдут, не подразумевалось, то есть подразумевался максимум ограничений, рост аренды в год для малого и среднего бизнеса прописывался 10%, просто на эти 10% тупо поднимали, у нас всё-таки инфляция была не 10% до последних времен. Поэтому некие позитивные изменения произошли. И цена упала. Это всё стало доступнее", — констатирует президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Серьёзное влияние на развитие рынка торговой недвижимости оказывает сейчас и растущая активность в формате интернет-продаж. В минувшем году продажи онлайн взлетели в полтора раза, сообщает РБК. Благодаря этому увеличивается спрос на складские помещения. По данным "Авито Недвижимость", в 2023 г. предложение в этом сегменте выросло на 5%, спрос — на 32%. Чего не скажешь о торговых локация в ТЦ и ТК. Пустующих мест масса. И санкции зачастую здесь уже непричём. Офлайн торговля в прошлое не уходит, но определённые метаморфозы уже сложно не увидеть.

Очевидно, что сейчас какие-то большие торговые центры, какие-то гигантские моллы больше не строят, тоже, видимо, тут какая-то зависимость есть, мне так сложно сказать, но тем не менее. Связь доли свободных площадей, то, что их много освобождается, и снижение стоимости аренды идут сейчас рядом? Конечно, уверен эксперт.

По прогнозам дрейф от мегамаркетов с небольшим по площадям в формате: пара-тройка торговых центров на микрорайон, причём как новой, так и старой застройки будет, нарастать, считают сами владельцы коммерческой недвижимости. Уже сейчас важную долю в помещениях начинают арендовать пункты выдачи заказов ведущих отечественных онлайн-ритейлеров. В среднесрочной перспективе данный тренд сохранится.

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