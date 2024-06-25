Менее недели осталось до сворачивания в нашей стране госпрограммы льготной ипотеки под 8%, которая дала импульс продаж новостроек в последнюю пятилетку. Спрос после ее отмены неминуемо просядет, однако серьёзного снижения цен на первичном рынке ждать не стоит, прогнозирует в эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru основатель и почётный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

"Госпрограмма льготного ипотечного кредитования: сначала это было 6%, потом это стало 8%. Она занимала примерно 40% доли покупок в новостройках. И, естественно, это, скорее всего, приведет к тому, что спрос сократится, сократится существенно, так

же как и объем сделок", — говорит эксперт.

По мнению участников рынка в ближайшее время мы увидим переформатирование работы большинства девелоперов с кредитно-финансовыми учреждениями и потенциальными инвесторами в квартиры. Должны появиться новые инстурменты для улучшения жилищных условий.

"Наиболее вероятные шаги затройщиков — это продажа жилья вместе с арендой в рассрочку без какой-то либо процентной ставки либо с какой-то совсем небольшой процентной ставкой. Либо, как вариант, они попытаются, сделать то же самое, что они делали пару лет назад, когда субсидировали ипотечную ставку за свой счет, но при этом не снижали стоимость жилья. Вот такой сценарий вполне вероятен", — прогнозирует Константин Апрелев.

При этом, окно возможностей, для приобретения нового жилья и вновых реалиях, но на льготных условиях, вовсе не закрываается. Сохраняются и иные инструменты, причём их ассортимент становится более адресным. Есть дальневосточная полярная ипотека и ипотека в новых вновь присоединившихся регионах. Эта программа пролонгирована уже давно до 2030 года, она самая лояльная, потому что она подразумевает возможность покупки не только на рынке новостроек, но и на рынке вторичного жилья, рассуждает эксперт. Сохраняется ипотечная программа для айтишников и так называемая сельсная ипотека.

"Семейная ипотека тоже не будет заканчиваться, наоборот, предполагается, что она расширится в отношении семей с детьми, причем, как я понимаю, на семьи с двумя детьми тоже будет расширена", — детализирует варианты улучшения жилищных условий риэлтор.

Анализ банковских предложений второй декады июня показывает, что предлагаемые сейчас процентные ставки по ипотечным программам варьируются в среднем от 17 до 21% годовых.

С учетом политики Центробанка и прогнозов по ставке рефинансирования, стандартные ипотечные предложения в среднесрочной перспективе будут не по плечу значительной части потенциальных покупателей жилья в кредит.

Очевидно, тщательное изучение вариантов и возможностей для приобретения квадратных метров, именно с учетом индивидуальных особенностей каждого домохозяйства, не приведёт рынок новостроек к стагнации, считают эксперты.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дина Радина (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)