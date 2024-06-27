Рынок электрокаров в нашей стране активно набирает обороты. Рост объемов в этом году вызывает оптимизм автодилеров: по итогам пяти месяцев продажи в сегменте выросли в 2,7 раза. Однако, автоэксперты, иначе оценивают складывающийся тренд. В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов, считает что авто с двигателем внутреннего сгорания рано списывать со счетов.

"Общее абсолютное значение электромобилей микроскопично, честно. Есть несколько технологических проблем у электромобилей, которые до настоящего времени не решены. Проблема первая — он не заряжается мгновенно, как заправляется автомобиль на бензине или на газе. Это раз. Тем смешнее выглядит указание, что нужно на каждой заправочной бензиновой станции иметь зарядку для электромобиля. Они туда приезжают и с грустью минут 40 смотрят, как за это времени порядка 50 автомобилей заправились и уехали, а он стоит, ждет, пока его зарядят", — констатирует эксперт.

Ещё одна важная вводная, невозможно совершить дальнее

путешествие, это только как автомобиль-агломерат, то есть он внутри ездит в пределах 200 км, потому что надо с полдороги где-то остановиться и заряжаться и потратить время, рассуждает аналитик.

Тем не менее, мировая тенденция весьма показательна. По информации Международного энергетического агентства по итогам минувшего года в мире было реализовано почти 14 млн электромобилей и гибридов, что на 35% выше, чем годом ранее. Доля таких автомобилей на глобальном авторынке составила 18%.

В тройке лидеров, Китай, Евросоюз, Соединенные штаты. Оборот идет на миллионы. Наша страна пока очень далека от большой тройки. По данным "Автостата", в РФ продано в 2023-м году всего 14,1 тыс. электромобилей. При этом, по оценке специалистов, экологические профиты от электрокаров довольно сомнительны.

"Если посчитать полный углеродный след электромобиля, прям вот полный-полный, когда мы сначала сожгли нефть, произвели горячую воду, потом получили кинетическую энергию, потом ее преобразовали в электрическую, потом ее зарядили в провода, пригнали сюда, здесь преобразовали ее обратно. А потом, когда закончится количество циклов "заряд-разряд" электромобиля, мы потратили хренову гору энергии еще на утилизацию литий-ионной батареи", — рассуждает Дмитрий Попов.

Впрочем, по оценке участников рынка, прежде всего представиелей китайских производителей электромобилей, которые торят магистраль новинок отрасли, продажи этого вида транспортных средств будут расти. Как будет и развиваться необходимая инфраструктура. А сами модели, с увеличением массового производства, будут дешеветь. Причем, видно будет это уже в среднесрочной перспективе.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кирилл Борисенко (Attribution-Share Alike 4.0)