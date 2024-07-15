Показатели на торговых площадках, как в рознице, так и в опте, по бензину Аи-92 и дизтопливу не плохая, решение о возможности пролонгации разрешения на экспорт данных видов топлива на август будет рассмотрено и принято в третьей декаде июля, сообщил профильный вице-премьер РФ Александр Новак.
Между тем в стране фиксируется почти непрерывный рост цен на бензины со старта лета. Наиболее чувствительна динамика по Аи-95, его цена на биржевых площадках уже взлетела выше 70 тыс. руб./т. Участники рынка связывают сложившийся тренд с опасениями дефицита предложения в условиях открытого экспорта, которые накладываются на период курортного сезона в нашей стране.
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