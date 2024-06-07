Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Различные варианты изучаются", — сказал зам главы администрации президента РФ.

Ранее, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что федеральный округ "Новороссия" будет создан в ближайшее время. При этом ожидается, что в состав нового федерального округа войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР).

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