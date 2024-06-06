Эксперт по автомобилям из журнала "За рулем" Сергей Зиновьев поделился рекомендациями по выбору подержанного Renault Fluence. Он рассказал, что в ценовом диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей можно приобрести автомобиль возрастом от 6 до 10 лет и пробегом около 100 тысяч километров.

Зиновьев указал, что до 2014 года продавались модели с базовым двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 106 лошадиных сил, после чего в линейке остались только двигатели Nissan объемом 1.6 литра (114 л. с.) и 2.0 литра (138 л. с.). Эти двигатели известны своей надежностью и способны выдержать более 300 тысяч километров.

После 2013 года классические автоматические трансмиссии были заменены на вариаторы, срок службы которых составляет от 50 до 80 тысяч километров. Для тех, кто планирует много ездить и не хочет часто обращаться в сервис, Зиновьев посоветовал выбирать модели с механической коробкой передач, поскольку механика у Renault отличается повышенной надежностью.

В целом, автомобиль хорошо себя зарекомендовал: подвеска надежная и кузов в хорошем состоянии. Однако в салоне материал "экокожа" может быстро изнашиваться, поэтому предпочтительнее выбирать автомобили с тканевой отделкой.

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