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HealthDay: появился эффективный тест определения раннего предрака шейки матки
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HealthDay: появился эффективный тест определения раннего предрака шейки матки

Ученые разработали эффективный диагностический метод, который показывает предраковое состояние шейки матки с точностью до 80%, сообщает информационный ресурс HealthDay. Специальный анализ мочи заменит применяющийся сейчас тест: мазок Папаниколау, который требует осмотра у гинеколога.

"Анализ мочи успешно обнаружил белки у 80% участниц на первой стадии предрака, у 71% на второй стадии и у 38% на третьей стадии", - приводятся клинические результаты диагностики.

Востребованность данных исследований очевидна. Ведь согласно статданным, к примеру только в 2022 году было зарегистрировано около 660 тысяч новых случаев рака шейки матки по всей планете.

После организации обязательных дополнительных испытаний, новый анализ мочи вполне возможно будет неинвазивным инструментом для раннего выявления предраковых состояний, что значительно усилит профилактику онкологических заболеваний по данным нозологиям и усилит эффективность лечения пациенток.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Federico Candoni (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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