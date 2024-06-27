Пхеньян и Сеул разошлись в оценках результатов испытания ракеты с разделяющимися боеголовками, произведенном накануне вооруженными силами Корейской народно-демократической республики.
Накануне южнокорейские и японские СМИ сообщали о пуске северянами ракеты в сторону Японского моря. При этом, в Южной Корее сочли, что пуск оказался неудачным. Их противники заявляют об успешном пуске.
"26 июня Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание по отделению отдельных маневрирующих боевых частей и управлению их наведением", — сообщила радиостанция "Голос Кореи".
Предположительно гиперзвуковая ракета пролетела около 250 километров и взорвалась в воздухе над водами у восточного побережья Северной Кореи.
Соединенные штаты раскритиковали испытания северокорейской баллистической ракеты, отметив, что это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.
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