Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 87,8064
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 94,1131
Пхеньян и Сеул по разному видят пуск ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью
  1. Главная
  2. Мир
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:16

Пхеньян и Сеул по разному видят пуск ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью

Пхеньян и Сеул разошлись в оценках результатов испытания ракеты с разделяющимися боеголовками, произведенном накануне вооруженными силами Корейской народно-демократической республики.

Накануне южнокорейские и японские СМИ сообщали о пуске северянами ракеты в сторону Японского моря. При этом, в Южной Корее сочли, что пуск оказался неудачным. Их противники заявляют об успешном пуске.

"26 июня Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание по отделению отдельных маневрирующих боевых частей и управлению их наведением", — сообщила радиостанция "Голос Кореи".

Предположительно гиперзвуковая ракета пролетела около 250 километров и взорвалась в воздухе над водами у восточного побережья Северной Кореи.

Соединенные штаты раскритиковали испытания северокорейской баллистической ракеты, отметив, что это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/LennLoquendo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Пентагон не в курсе, куда делась многомиллиардная помощь Украине

Пентагон не в курсе, куда делась многомиллиардная помощь Украине

Пентагон не располагает информацией о местонахождении поставленных в Киев оружейных средств на сумму в 62 миллиона долларов, как сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.

Читать полностью
RS: Путин сделал резкое предупреждение странам Запада

RS: Путин сделал резкое предупреждение странам Запада

Президент РФ Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу относительно обострения ситуации на Украине, информирует Responsible Statecraft.

Читать полностью

Общество

Депутат Даванков: необходимо отменить госпошлину на заключение брака

Депутат Даванков: необходимо отменить госпошлину на заключение брака

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков отправил заявление на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением прекратить брать плату за заключение брака. Сведения об обращении есть у РИА Новости.

Читать полностью
Терапевт Хакимова: диета «Радуга» способна защитить от рака и болезней сердца

Терапевт Хакимова: диета «Радуга» способна защитить от рака и болезней сердца

Необходимо употреблять плоды всех семи цветов радуги для того, чтобы обезопасить себя от сахарного диабета, злокачественных новообразований, а также заболеваний, относящихся к сердечно-сосудистым. О новой диете информировала российское интернет- издание «Газета.Ru» терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

Читать полностью

Новости