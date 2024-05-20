На фоне роста стоимости автомобилей у российских дилеров растёт и средняя сумма автокредитов. По информации Национального бюро кредитных историй по итогам апреля увеличение составило почти пять процентов по сравнению с аналогичным периодом годы предыдущего. В минувшем месяце этот показатель составил 1,4 млн рублей, в то время как в 2023 в это же время сумма составляла 1,33 млн рублей.
В мониторинг попали данные из трёх десятков регионов нашей страны. В лидерах по автозаймам Москва (1,92 млн руб.), Подмосковье (1,69 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,68 млн руб.). А вот самые прижимистые автовладельцы зарегистрированы в Ульяновской (-9,1%), Самарской (-5,6%) и Новосибирской (-4,6%) областях России. В скобках обозначены проценты снижения привлеченных на покупку авто денег.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/А.Савин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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