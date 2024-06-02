Продвигаемые через систему интернет-магазинов продажи товаров в рассрочку и различные акции формата "покупай сейчас — оплати потом", могут негативно сказаться на персональном кредитном рейтинге клиента маркетплейса, считает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
По сути, по словам экономиста, рассрочка в виртуальной торговой точке, это по сути вполне реальный потребительский кредит. И информация о нём наряду с традиционными кредитными продуктами, как-то ипотека, автокредитование или расходы по кредитной карте, также фиксируются в бюро кредитных историй.
"В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем", — предупреждает эксперт.
Более того, очень часто беспроцентная как говорится в рекламе, рассрочка обременена скрытыми проценты и страховкой — ведь предоставляет всё не сам онлайн-шоп, а банк-партнер, который вряд ли откажется от выгоды при увеличении кредитного портфеля.
Бывает выдвигаются специальные условия, например, необходимо иметь бонусную карту продавца. От них можно отказаться, но тогда вместо рассрочки придется брать обычный кредит с процентами. так что, прежде чем в несколько кликов делать покупку в рассрочку, стоит тщательно изучить все нюансы сделки.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Стэнли Дай (Creative Commons CC0 1.0)
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