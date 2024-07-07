Между нынешним главой Соединенных штатов Джо Байденом, экс-президентом США Бараком Обамой и бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон источники в демпартии указывают на разногласия, это потенциально грозит проблемами для всей Демократической партии, сообщает Financial Times.

У Байдена есть претензии Обаме за то, что тот продвигал Клинтон в качестве своего преемника девять лет назад. К Обаме также испытывает неприязнь семья Клинтон, когда бывший президент стал ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на главный пост Соединенных штатов в 2008 году.

На публике напряжение все три актора стараются не показывать, однако, по информации СМИ, подковёрная борьба идёт достаточно серьёзная. В преддверии выборов президента и части парламента, это может весьма негативно отразится на будущем всей партии.

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