Юшков: гибель Раиси не окажет сильного влияния на нефтяные котировки

Гибель иранского лидера Эбрахима Раиси не окажет особого влияния на котировки нефти, заявил РИА Новости эксперт в данной области Игорь Юшков.

По мнению Юшкова, подорожание нефти может произойти только в одном случае, если на Ближнем Востоке начнется эскалация нынешней политической и военной ситуации при достоверной информации об намеренном убийстве Раиси, а это слишком маловероятно.

Ранее стало известно, что 19 мая вертолет с Раиси и несколькими иранскими политиками разбился в ходе неудачной посадки в Восточном Азербайджане, провинции Ирана.

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