Юшков: гибель Раиси не окажет сильного влияния на нефтяные котировки

Гибель иранского лидера Эбрахима Раиси не окажет особого влияния на котировки нефти, заявил РИА Новости эксперт в данной области Игорь Юшков.
По мнению Юшкова, подорожание нефти может произойти только в одном случае, если на Ближнем Востоке начнется эскалация нынешней политической и военной ситуации при достоверной информации об намеренном убийстве Раиси, а это слишком маловероятно.
Ранее стало известно, что 19 мая вертолет с Раиси и несколькими иранскими политиками разбился в ходе неудачной посадки в Восточном Азербайджане, провинции Ирана.
Фото: commons.wikimedia.org/Gazprom Neft Badra B.V. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Эксперт: ВС РФ молниеносно реагируют на угрозы ВСУ
Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что российские военные теперь чрезвычайно быстро реагируют на угрозы со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции.
Казем Джалли не в курсе версии о "теракте" с вертолетом президента Ирана
Посол Ирана в России заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении потерпевшего крушения вертолета с президентом Раиси.
"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов
Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".
Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета
В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.