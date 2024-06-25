Импорт китайскими потребителями зерна и муки из нашей страны в мае текущего года вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. В натурально выражении границу двух стран пересекло более 140 тысяч тонн зерна и муки (на 33 миллиона долларов), что в 2,9 раза больше, чем в мае прошлого года, сообщает РИА Новости.

Активнее всего восточные партнёры в мае приобретали российский ячмень — почти 80 тысяч тонн (на 19 миллионов долларов), что в 3,5 раза больше, чем в мае 2023-го. Следом идут пшеница и меслин — без малого 30 тысяч тонн (на 7 миллионов долларов), овес — более 20 тысяч тонн (на 4,8 миллиона долларов), мука — более 10 тысячи тонн (на 3,4 миллиона долларов), сообщают таможенный власти Китайской республики.

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