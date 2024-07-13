По итогам минувшего года года наша страна уверенно заняла место в первой десятке государств по размеру торгового профицита, следует отчётности Всемирного банка. В общей сложности страны планеты в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов.

В абсолютных лидерах Китайская республика, сальдо внешнеторгового баланса Поднебесной почти достигло 600 млрд долларов. Далее по объемам профицита идут ФРГ и Ирландия. За тройкой лидеров следуют Сингапур, Швейцария и Саудовская Аравия. Россия на седьмом месте. Наш финансовый результат превысил 120 млрд долларов. Замыкают десятку Нидерланды, Австралия и Бразилия.

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