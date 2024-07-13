По итогам минувшего года года наша страна уверенно заняла место в первой десятке государств по размеру торгового профицита, следует отчётности Всемирного банка. В общей сложности страны планеты в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов.
В абсолютных лидерах Китайская республика, сальдо внешнеторгового баланса Поднебесной почти достигло 600 млрд долларов. Далее по объемам профицита идут ФРГ и Ирландия. За тройкой лидеров следуют Сингапур, Швейцария и Саудовская Аравия. Россия на седьмом месте. Наш финансовый результат превысил 120 млрд долларов. Замыкают десятку Нидерланды, Австралия и Бразилия.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Löwe 48 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
ОДКБ хочет начислить членский взнос Армении после их отказа от оплаты
Армении предъявят к оплате членский взнос в Организации договора о коллективной безопасности за будущий и текущий годы, сообщил постпред России при объединении Виктор Васильев.
Депутат Эрнст: власти ФРГ скрывают, кто стоит за диверсией на "СП"и "СП-2"
Власти ФРГ не информируют депутатов о ходе расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "СП-2", пытаясь скрыть, кто стоит за диверсией. Такое мнение ТАСС высказал депутат Бундестага Клаус Эрнст.
Российская орбитальная станция будет управлять флотилией спутников
Российская орбитальная космическая станция будет управлять целой флотилией малых спутников на околоземной орбите, рассказал в интервью ТАСС генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.
В России разработали характеристики для аппарата для безопасного погружения к "Титанику"
Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали характеристики для подводного аппарата, предназначенного для безопасного спуска к месту затонувшего 112 лет назад круизного лайнера "Титаник".