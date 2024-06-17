Россия в лидирующей пятёрке государств Европы по доступности электроэнергии для населения. Правда, наша страна замыкает топ-5. На первом же месте, по самому дешёвому электричеству для граждан оказалась Исландия, сообщает РИА Новости. В лидерах также Люксембург и Норвегия, а также Лихтенштейн.
Согласно методике расчёта показателей доступности, на среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 16,3 тысяч кВт∙ч.
Страны с самым недоступным для граждан энергоресурсом, это Молдавия, Латвия, Чехия, Румыния, а также Северная Македония. В эих государствах уровень возможности приобрести электроэнергию, по сравнению с нашей страной ниже примерно в три с половиной раза.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/mkwlsn (Creative Commons CC0 1.0)
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