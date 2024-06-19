Российские сельхозтоваропроизводители за пять месяцев этого года направили на мировые рынки свыше трёх млн тонн ячменя, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает центр "Агроэкспорт".

Ключевым потребителям отечественного зерна стал Ближний Восток. В частности возобновление активных закупок Саудовской Аравией, одним из крупнейших покупателей ячменя в мире, существенно отразилось на торговом балансе данной сельхозкультуры. В результате с начала королевство стало лидером среди импортеров российского ячменя.

По данным аналитического центра "Русагротранса", за этот период в Саудовскую Аравию отправлено 837,1 тыс. тонн этого товара. В топ-5 покупателей также входят Иран (608 тыс. тонн), Китай (376 тыс. тонн), Тунис (266 тыс. тонн) и Алжир (182 тыс. тонн).

Прогнозы на будущий сезон оптимистичны. Несмотря на то, что в этом сельхозгоду экспорт российского ячменя почти вдвое выше прошлого сезона, остаются возможности по дальнейшему наращиванию поставок, констатируют аналитики.

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