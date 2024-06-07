Российский бизнес выходит на масштабные совместные проекты со странами Африки. Завершающийся в эти дни Петербургский международный экономический форум обозначил приоритеты внешнеэкономического сотрудничества России. Один из стратегических векторов — Африканский континент, делится экспертным мнением в эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Сейчас только всё начинается. Программы, перспективы большие, масштабные. Это же не просто, что встретились на форуме и попрощались, ну и ладно. Борьба за Африку идет. Это территория, которая хочет развиваться. И для этого есть все основания: есть природные ресурсы, людские ресурсы. Не хватает технологи и суверенитета. Но мы можем с этим помочь", — оценивает перспективы эксперт.

Действительно, Россия предлагает модель взаимодействия с другими странами вместе с партнерами по БРИКС. Но очень перспективно, как раз это именно то, что привлекает другие страны — получение выгоды от сотрудничества всеми участниками процесса, а не одних за счет других, говорит учёный.

"Какие для России плюсы от сотрудничества с Африкой? Для нас это весьма важно. Во-первых, и поддержка на мировой арене, и возможность для инвестиций, и мы можем туда отправлять свою продукцию на экспорт и технологичную, и продовольствие. Много чего. И у африканских стран есть, что предложить Российской Федерации", — рассуждает Александр Дунчак.

Точек соприкосновения России и африканских партнёров не мало: к примеру в минувшем году уровень экспорта товаров агропромышленного комплекса в Африку из РФ вырос на четверть, приводит данные заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на полях ПМЭФ-2024.

Примечателен факт, в параллель встречам с лидерами африканских государств в городе на Неве, в это же время глава МИД Сергей Лавров совершает большое африканское турне. Принимают российского министра на самом высоком уровне. И речь на переговорах не только про политику, но и про экономику.

Москва серьёзно заинтересована в том, чтобы наладить связи с Африканской зоной свободной торговли — как по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и в двустороннем плане. Уже сейчас в Африку инвестируют такие крупные российские компании, как Росатом, Роснефть, "Газпром нефть", РусГидро, АЛРОСА, ЛУКОЙЛ и другие.

Очевидно, взаимовыгодное сотрудничество будет расшириться. Дрейф от западных недружественных государств к дружественным партнёрам на востоке и юге в перспективе будет лишь усиливаться, считают эксперты.

Фото: пресс-центр ПМЭФ-2024/Елена Стадниченко