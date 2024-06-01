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Патрушев: РФ продолжит ограничивать импорт семян сельхозкультур
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 12:00

Патрушев: РФ продолжит ограничивать импорт семян сельхозкультур

В этом году РФ приступила к квотированию ввоза семян сельхозкультур из недружественных стран, и данная практика будет продолжена, заявил зампред кабмина России Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. Отечественные сельхозтоваропроизводители будут ориентироваться на собственные достижения в селекции и генетике.

"Мы очень много для этого уже сделали. Вводим финансовую поддержку для тех, кто пользуется собственной селекцией, даем финподдержку тем, кто строит селекционно-семеноводческие центры. Мы ориентировали собственный бизнес на работу с нашими научно-исследовательскими институтами, которые занимаются разработкой новых семян", — констатирует профильный вице-премьер.

По данным министерства сельского хозяйства РФ квота на импорт семян в объеме 33,1 тыс. тонн была введена в феврале текущего года и рассчитана до 31 декабря 2024 года. К примеру объём импорта семян картофеля определен в размере 16 тыс. тонн, ячменя — 0,6 тыс. тонн, кукурузы — 5 тыс. тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Кристиан Джоудри (Creative Commons CC0 1.0).

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