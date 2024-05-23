Россия инициирует создание в рамках БРИКС единого совета по космосу. Объединение начнет деятельность в формате консультативного органа и на первых порах будет координировать совместные проекты, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы представили коллегам предложение о создании Совета и попросили глав космических агентств проработать его и высказать своё мнение. Возможно, мы коснемся более расширенно этого вопроса завтра, 24 мая, в ходе двусторонних переговоров. Если все участники выразят принципиальное согласие, разработаем положение о Совете", - анонсировал топ-менеджер госкорпорации предстоящий диалог по освоению межпланетных пространств.

В части доводов в пользу новации высказывается также что в оперативном режиме можно будет организовать скоординированную деятельность по совместным проектам с учетом интересов каждого государства-участника объединения, считает руководитель "Роскосмоса".

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