Россия инициирует создание в рамках БРИКС единого совета по космосу. Объединение начнет деятельность в формате консультативного органа и на первых порах будет координировать совместные проекты, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы представили коллегам предложение о создании Совета и попросили глав космических агентств проработать его и высказать своё мнение. Возможно, мы коснемся более расширенно этого вопроса завтра, 24 мая, в ходе двусторонних переговоров. Если все участники выразят принципиальное согласие, разработаем положение о Совете", - анонсировал топ-менеджер госкорпорации предстоящий диалог по освоению межпланетных пространств.
В части доводов в пользу новации высказывается также что в оперативном режиме можно будет организовать скоординированную деятельность по совместным проектам с учетом интересов каждого государства-участника объединения, считает руководитель "Роскосмоса".
Фото: flickr.com/Виктор Зеленцов (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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