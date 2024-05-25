Согласно проекту соглашения между двумя странами АЭС в Мьянме будет наземная и малой мощности, не менее чем на 110 МВт с российскими ядерными реакторами. её строительством займется госкорпорация Росатом. также российский атомщики планируют заняться строительством наземной атомной станции малой мощности в Монголии. Проект в стадии проработки.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может нарастить взаимодействие с Турцией в сфере малых АЭС. А генеральный директор Росатома Алексей Лихачев поделился информацией, что госкорпорация близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Sergey Pyatakov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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