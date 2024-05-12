Кандидат в зампреды кабмина Александр Новак обозначил на встрече с депутатами Госдумы РФ ключевые направления работы своей команды в случае утверждения его кандидатуры на должности в составе нового правительства.
"На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект", - заявил потенциальный вице-премьер.
Согласно мнению председателя правительства, Михаила Мишустина, его зам будет курировать не только топливно-энергетический комплекс, но и экономический блок исполнительной власти. Впрочем, вопросы энергетики, по прежнему останутся в первых строчках повестки дня.
"Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это по сути дела вопрос безопасности страны", - заявил Александр Новак в диалоге с членами комитета нижней палаты парламента по энергетике.
В правительстве кандидат на высокий пост работает без малого 16 лет и на новой должности намерен уделить особое внимание развитию и модернизации теплоэлектростанций. Также чиновник сообщил о планах строительства восьми новых ГЭС, для чего "сейчас необходимо проработать дешевые точки финансирования". Здесь как раз и будет достигнут удачный симбиоз объединения в одних руках сферы ТЭК и экономики, считают эксперты.
Фото: минэнерго РФ.
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