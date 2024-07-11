Российская Федерация в спокойном ключе, без нервов и эмоций представит военный ответ на планы Соединенных штатов передислоцировать свои дальнобойные ракеты на территорию Германии, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение. Мы будем, разумеется, анализировать о каких конкретно системах пойдет речь", — пояснил замглавы внешнеполитического ведомства.

По мнению дипломата, "промелькнуло что это будут и наземные версии крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6". Зам руководителя МИД РФ сделал акцент, что Москва "в очередной раз была права, когда еще несколько лет назад предупредила о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание", резюмировал Сергей Рябков.

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