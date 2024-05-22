В случае, если страны ЕС в формате рестрикций введут эмбарго на импорт российского сжиженного природного газа, отечественные производители топлива не останутся без покупателей в других частях планеты, спрос на этот ресурс увеличивается с каждым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора первого европейского департамента МИД России Артема Студенникова.

"Особенностью рынка СПГ, остаётся его глобальный характер, сжиженный газ может "путешествовать" по всему земному шару. Его потребление устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада ставить палки в колёса нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал", - заявил дипломатический работник.

По данным Росстата, в 2023-м году экспорт отечественного СПГ в Европу превысил показатели 2022 года, достигнув 16,42 млн тонн.

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