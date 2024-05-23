Россия стала лидером по поставкам растительного масла китайским потребителям. Наша страна в первом квартале текущего года продала в Китай 578,3 тыс. тонн растительного масла, это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
По данным государственного таможенного управления КНР рост отмечен в сегментах подсолнечного, рапсового и соевого масел. В итоге показатели экспорта отечественных товаропроизводителей в Поднебесную превысили 58% всего рынка ввоза в Китай этой продукции.
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