Бразилия в первый летний месяц увеличила продажу мяса в нашу страну в 1,7 раза — до 26,7 миллиона долларов, следует из данных статслужбы южноамериканского государства.
Преимущественно в рост пошли поставки мяса крупного рогатого скота — с 12,1 миллиона долларов до 21 миллиона долларов. Вдвое увеличились закупки российскими потребителями мясных субпродуктов — до 2,7 миллиона долларов. По остальным видам мяса существенных изменений не было: птицы было поставлено на 2,5 миллиона долларов, свинины — на 420 тысяч долларов.
Всего за первое полугодие бразильские товаропроизводители отправили россиянам мяса без малого на 170 миллионов долларов, что больше прошлогоднего уровня в полтора. раза.
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