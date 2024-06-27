Внешнеполитическое ведомство нашей страны не исключает понижение уровня дипломатических отношений с западными государствами в перспективе, данные меры изучаются уже сейчас, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".
"Мы не исключаем никаких вариантов в будущем. Это все будет зависеть от кого, как себя будут вести наши противники. Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается", — говорит дипломат.
Сергей Рябков особо акцентировал внимание на соучастии Соединенных штатов в террористической атаке украинских боевиков на пляж в Севастополе и планы Евросоюза по изъятию доходов от заблокированных отечественных резервов.
Замминистра предостерёг, что подобная "внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью" может в итоге привести к ответу нашей страны, который окажется для западных стран "гораздо более болезненным", чем им представляется в настоящий момент.
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