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МИД РФ не исключают понижение уровня дипотношений с государствами Запада
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:58

МИД РФ не исключают понижение уровня дипотношений с государствами Запада

Внешнеполитическое ведомство нашей страны не исключает понижение уровня дипломатических отношений с западными государствами в перспективе, данные меры изучаются уже сейчас, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

"Мы не исключаем никаких вариантов в будущем. Это все будет зависеть от кого, как себя будут вести наши противники. Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается", — говорит дипломат.

Сергей Рябков особо акцентировал внимание на соучастии Соединенных штатов в террористической атаке украинских боевиков на пляж в Севастополе и планы Евросоюза по изъятию доходов от заблокированных отечественных резервов.

Замминистра предостерёг, что подобная "внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью" может в итоге привести к ответу нашей страны, который окажется для западных стран "гораздо более болезненным", чем им представляется в настоящий момент.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Samovarov S. I (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0)

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