Правительство России согласовало организацию переговоров между таможенными службами нашей страны и Таджикистана об упрощенном таможенном коридоре, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Облегчение таможенных процедур между двумя государствами подстегнет бизнес, создаст новые логистические цепочки и выльется во взаимовыгодные контракты, считают аналитики.

Россия в минувшем году заняла лидирующее место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, а взаимный товарооборот превысил 1,7 миллиарда долларов и поставил рекорд, приводит свежие данные статистическое ведомство восточной республики.

Снятие определенных таможенных барьеров создаст стимул к дальнейшему росту взаимной внешнеэкономической деятельности.

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