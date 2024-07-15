В китайском порту Чжаньцзян российские военные и бойцы народной освободительной армии Китая дали старт совместным учениям двух держав "Морское взаимодействие-2024", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.
"В море вышли российские корветы "Громкий" и "Резкий", а также эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху" Военно-морских сил Китая", — сообщают в штабе маневров.
Ключевая часть мероприятия состоится в период с 15 по 17 июля. За это время боевые команды совместно организуют противовоздушную оборону и будут решать задачи по спасению на море, а также проведут противолодочные акции.
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