В китайском порту Чжаньцзян российские военные и бойцы народной освободительной армии Китая дали старт совместным учениям двух держав "Морское взаимодействие-2024", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

"В море вышли российские корветы "Громкий" и "Резкий", а также эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху" Военно-морских сил Китая", — сообщают в штабе маневров.

Ключевая часть мероприятия состоится в период с 15 по 17 июля. За это время боевые команды совместно организуют противовоздушную оборону и будут решать задачи по спасению на море, а также проведут противолодочные акции.

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