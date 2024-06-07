Россия находится в стадии подготовки открытия прямого авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума зампред кабмина РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы продолжим работу с нашими партнерами по расширению прямого международного авиасообщения из России, чтобы было комфортно путешествовать как жителям нашей страны, так и иностранным гостям", — заявил в интервью ТАСС вице-премьер.
В настоящий момент наша страна имеет прямое международное сообщение почти с четырьмя десятками государств. По данным властей, интенсивно ведётся работа по расширению туристических направлений для россиян. Также планируется открытие авиарейсов в Иорданию и Кувейт.
Фото: пресс-центр ПМЭФ-2024/Вячеслав Прокофьев
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