Секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку президент России Владимир Путин стать главой Республики Алтай. сегодня стало известно, что в связи с переходом на другую работу в отставку ушел руководивший регионом более пяти лет Олег Хорохордин. Турчак принял предложение главы государства. Ранее он фактически являлся ключевым политическим менеджером партии власти, ответственным за участие "Единой России" в выборных кампаниях как регионального, так и федерального уровня и за ее каждодневную деятельность.

Андрею Турчаку 48 лет. С 2009 по 2017 год он был губернатором Псковской области. Позицию секретаря генсовета ЕР занял осенью 2017 года, а вскоре получил статус сенатора и позицию первого заместителя председателя верхней палаты парламента.

Фото: пресс-служба президента РФ