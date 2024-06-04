Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 89,3755
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 96,8721
Президент Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:45

Президент Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку президент России Владимир Путин стать главой Республики Алтай. сегодня стало известно, что в связи с переходом на другую работу в отставку ушел руководивший регионом более пяти лет Олег Хорохордин. Турчак принял предложение главы государства. Ранее он фактически являлся ключевым политическим менеджером партии власти, ответственным за участие "Единой России" в выборных кампаниях как регионального, так и федерального уровня и за ее каждодневную деятельность.

Андрею Турчаку 48 лет. С 2009 по 2017 год он был губернатором Псковской области. Позицию секретаря генсовета ЕР занял осенью 2017 года, а вскоре получил статус сенатора и позицию первого заместителя председателя верхней палаты парламента.

Фото: пресс-служба президента РФ

Мир

Опрос: Украинцы не увидели демократии при Зеленском

Опрос: Украинцы не увидели демократии при Зеленском

Большинство обитателей Украины (72%) не видят усовершенствований в положении с демократией в государстве за время правления главы государства Владимира Зеленского.

Читать полностью
В Германии заявили о победе РФ над Украиной

В Германии заявили о победе РФ над Украиной

После завершения конфликта на территории Украины, по мнению профессора Йорга Баберовски из Берлинского университета Гумбольдта, Российская Федерация в конечном итоге добьется желаемого результата.

Читать полностью

Общество

Омбудсмен Ярославская: лишившиеся родителей в «Крокусе» дети находятся под опекой

Омбудсмен Ярославская: лишившиеся родителей в «Крокусе» дети находятся под опекой

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала, что дети, оставшиеся без одного или сразу двух родителей после трагедии в «Крокусе», сейчас находятся под опекой семей. О заявлении девушки рассказали в РИА Новости.

Читать полностью
Шашлык в радость: как безопасно получить удовольствие от пикника

Шашлык в радость: как безопасно получить удовольствие от пикника

Несложные правила помогут избежать внезапных неприятностей.

Читать полностью

Новости