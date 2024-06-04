Секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку президент России Владимир Путин стать главой Республики Алтай. сегодня стало известно, что в связи с переходом на другую работу в отставку ушел руководивший регионом более пяти лет Олег Хорохордин. Турчак принял предложение главы государства. Ранее он фактически являлся ключевым политическим менеджером партии власти, ответственным за участие "Единой России" в выборных кампаниях как регионального, так и федерального уровня и за ее каждодневную деятельность.
Андрею Турчаку 48 лет. С 2009 по 2017 год он был губернатором Псковской области. Позицию секретаря генсовета ЕР занял осенью 2017 года, а вскоре получил статус сенатора и позицию первого заместителя председателя верхней палаты парламента.
Фото: пресс-служба президента РФ
Опрос: Украинцы не увидели демократии при Зеленском
Большинство обитателей Украины (72%) не видят усовершенствований в положении с демократией в государстве за время правления главы государства Владимира Зеленского.
В Германии заявили о победе РФ над Украиной
После завершения конфликта на территории Украины, по мнению профессора Йорга Баберовски из Берлинского университета Гумбольдта, Российская Федерация в конечном итоге добьется желаемого результата.
Омбудсмен Ярославская: лишившиеся родителей в «Крокусе» дети находятся под опекой
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала, что дети, оставшиеся без одного или сразу двух родителей после трагедии в «Крокусе», сейчас находятся под опекой семей. О заявлении девушки рассказали в РИА Новости.
Шашлык в радость: как безопасно получить удовольствие от пикника
Несложные правила помогут избежать внезапных неприятностей.