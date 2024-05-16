Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине. Это первый зарубежный визит главы нашего государства после официального вступления в должность на минувшей неделе.

"Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества, КНР является главным партнером РФ в торгово-экономической сфере", - заявил Владимир Путин.

Он особо отметил, что по итогам минувшего года двусторонний товарооборот наших стран вырос почти на четверть и достиг рекордных 227 млрд долларов. КНР становится ключевым партнером России в торгово-экономической сфере.

"Россия вышла на четвертое место в списке стран - торговых партнеров Китайской республики. План развития базовых направлений экономического сотрудничества сформирован до 2030 года", - сказал российский лидер.

В числе основных направлений взаимодействия энергетика, промышленность, сельское хозяйство.

Фото: kremlin.ru/Управление по печати и информации Президента/Creative Commons Attribution 4.0