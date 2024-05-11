В составе нового кабинета министров во многом сохранится система управления предыдущего. Согласно документа также как и до 7 мая в правительстве будет один первый вице-премьер и девять заместителей председателя правительства, сообщает пресс-служба главы государства.
Важный сущностный нюанс, в новом кабмине один из вице-премьеров не будет совмещать свой пост с должностью руководителя минпромторга. Зато сохраняется пост вице-премьера, курирующего Дальний Восток, причем в статусе полномочного представителя президента в регионе.
Теперь с пероналиями предстоит определится премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Время для заполнения вакансий не много. В понедельник в Госдуме предстоит обсуждение претендентов в состав нового правительства. На этой неделе, судя по планам федеральные министры, за исключением силового блока и министерства инстранных дел (их персонально рассмотрит Совет Федерации РФ) должны быть утверждены нижней палатой парламента.
Фото: Администрация президента России
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