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Президент РФ Владимир Путин соболезнует родным погибших в Севастополе
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 18:08

Президент РФ Владимир Путин соболезнует родным погибших в Севастополе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что верховный главнокомандующий в настоящий момент по факту атаки на Севастополь находится на связи с военными. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших, сообщает пресс-служба кремля.

"Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными",- прокомментировал последствия происшедшей атака Дмитрий Песков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также был на связи с главой государства.

"Позвонил наш президент Владимир Путин. Выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Даны команды всем федеральным органам в оказании помощи Севастополю",- написал руководитель субъекта федерации в своём Telegram-канале.

Министерство обороны предоставило информацию, что ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, которыми атаковали Севастополь, управляли специалисты из США.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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