В ходе переговоров в Ханое Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, российский лидер пригласил своего вьетнамского коллегу посетить с визитом Россию и принять участие в торжественных мероприятиях, в мае 2025 года, посвященных юбилею Победы в Великой отечественной войне.
"Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", — заявил президент РФ.
Также Владимир Путин поздравил своего виз-а-ви, отметив с избранием на пост главы государства, заметив, что ему приятно это сделать лично.
Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару
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Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене
На международной сцене РФ постоянно укрепляет свое положение.
В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом
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Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры
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