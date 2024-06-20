В ходе переговоров в Ханое Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, российский лидер пригласил своего вьетнамского коллегу посетить с визитом Россию и принять участие в торжественных мероприятиях, в мае 2025 года, посвященных юбилею Победы в Великой отечественной войне.

"Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", — заявил президент РФ.

Также Владимир Путин поздравил своего виз-а-ви, отметив с избранием на пост главы государства, заметив, что ему приятно это сделать лично.

Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution-ShareAlike)