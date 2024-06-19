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Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну следующую встречу провести в Москве
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:36

Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну следующую встречу провести в Москве

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в КНДР в ходе переговоров с председателем страны Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера посетить столицу нашего государства, Москву.

"Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве", — заявил российский лидер на старте официальных переговоров.

Владимир Путин прибыл в Пхеньян накануне. Визит российской делегации пройдет в течении двух дней. Его программа плотно свёрстана. По итогам поездки в КНДР планируется подписать "новый фундаментальный документ, который будет лежать в основе отношений двух стран на долги годы вперед", как сформулировал в ходе диалога с корейским виз-а-ви глава нашего государства.

Фото: kremlin. ru/пресс-служба президента РФ

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