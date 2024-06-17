Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам. Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.