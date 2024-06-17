Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. Два первых и десять обычных. Частично меняется и функционал каждого заместителя главы ведомства. Кадровая реформа предстоит практически во всех подразделениях минобороны.
Фото: kremlin.ru/Управление по печати и информации Президента
Ушаков: Конференция не принесла никакого вклада
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам. Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.
Россия ценит позицию КНДР по СВО
На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия высоко оценивает позицию КНДР относительно российской специальной военной операции на Украине.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.