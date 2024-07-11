Президент России Владимир Путин подписал документы на переход во временное управление Росимущества промышленных производств австрийской Silgan Holdings в нашей юрисдикции, сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Silgan Holdings Inc — один из основных европейских товаропроизводителей металлической упаковки. В нашей стране холдинг представлен двумя заводами, оснащенными оборудованием для производства жестяной банки на территории Московской области в городском округе Ступино и в Краснодарском крае, в поселке городского типа Энем.
Ранее, глава государства в апреле минувшего года подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия отечественных активов за рубежом.
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