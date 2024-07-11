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Президент передал во временное управление Росимущества австрийские заводы в стране
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Президент передал во временное управление Росимущества австрийские заводы в стране

Президент России Владимир Путин подписал документы на переход во временное управление Росимущества промышленных производств австрийской Silgan Holdings в нашей юрисдикции, сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Silgan Holdings Inc — один из основных европейских товаропроизводителей металлической упаковки. В нашей стране холдинг представлен двумя заводами, оснащенными оборудованием для производства жестяной банки на территории Московской области в городском округе Ступино и в Краснодарском крае, в поселке городского типа Энем.

Ранее, глава государства в апреле минувшего года подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия отечественных активов за рубежом.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Cjp24 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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