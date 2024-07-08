Президент России одобрительно воспринял предложение разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды. В рамках диалога главы государства с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" с такой просьбой обратилась одна из молодых мам.
"Это известная ситуация: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой, вроде как, и сделать уже ничего нельзя", — констатировал Владимир Путин.
Выяснилось, что данный вопрос уже прорабатывался с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой. Нужно дать возможность гражданам использовать остатки денег. Давайте мы для начала сделаем десять тысяч рублей, далее оценим эффект, может быть, и другие шаги сделаем, резюмировал руководитель страны.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 3.0)
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