Экс-губернатор Тульской области и действующий помощник президента России, Алексей Дюмин, назначен секретарем Государственного совета. Соответствующий указа подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба кремля. Ранее эту должность занимал Игорь Левитин.
Алексей Дюмин, кадровый офицер, выходец из силовых структур, на протяжении нескольких лет служил в личной охране президента страны. Новому секретарю Госсовета 51 год, он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, также он выпсукник РАНХиГС.
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